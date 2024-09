Você se lembra? Este foi o primeiro jogo da NBA no Brasil

Nenê em jogo entre Washington Wizards e Chicago Bulls (Foto: AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 14/09/2024 - 09:02 • Rio de Janeiro (RJ)

Oficialmente, o Brasil nunca foi palco de um jogo da NBA, mas já recebeu jogos de pré-temporada em três oportunidades. A primeira aconteceu há 11 anos, quando a liga decidiu levar as franquias para se prepararem aqui.

Naquela ocasião, Chicago Bulls e Washington Wizards se enfrentaram no dia 12 de outubro de 2013. O duelo fazia parte da NBA Global Games e aconteceu no Rio de Janeiro. No final, o Bulls venceu por 83 a 81.

No ano seguinte, o Cleveland Cavaliers, que tinha LeBron James e Anderson Varejão no elenco, enfrentou o Miami Heat. A partida foi extremamente disputada e só foi decidida na prorrogação, onde o Cavs venceu por 122 a 119.

Já em 2015, o confronto foi entre Orlando Magic e Flamengo. O time brasileiro mostrou competitividade, mas não conseguiu perante a qualidade do adversário que venceu por 90 a 73. Após isso, o FlaBasquete também viajou para os Estados Unidos com objetivo de realizar jogos amistosos.

O brasileiro Nenê, Washington Wizards e Pau Gasol, do Chicago Bulls (Foto: AFP/Kamil Krzaczynski)

A última sexta-feira (6) contou com o duelo entre Eagles e Packers, pela NFL, que aconteceu na Neo Química Arena. A partida deixa esperanças para os fãs da NBA em relação ao futuro. A Liga, inclusive, já se manifestou que tem planos a longo prazo de trazer jogos para o Brasil.

— A gente está a uma arena de ter a NBA (no Brasil). Falando assim, parece que estamos muito próximos, não estamos, não têm negociações avançadas. Tem uma relação muito boa com a NBA Brasil e Latam, a gente tem a possibilidade de uma arena para São Paulo, como as arenas de Nova Iorque, Los Angeles, Londres, por exemplo, 20 mil lugares indoor, muito moderna, dentro da concessão do Anhembi. Tem uma chance muito grande dessa arena ficar pronta em 2027. Se ficar pronta, existe uma possibilidade real de a NBA vir na sequência. Além da NBA, cinturão do UFC, aberto de tênis — disse Gustavo Pires, presidente da SP Turis, em entrevista à “ESPN”.