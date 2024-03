Veja como as estrelas da NBA estão se saindo em seus novos times

James Harden trocou o Philadelphia 76ers pelo LA Clippers (Foto: TYLER ROSS / AFP)







Publicada em 23/03/2024

A offseason e a trade deadline foram períodos de muitas movimentações entre as franquias da NBA, com a troca de várias estrelas do basquete. Você sabe com vem a performance de cada uma delas até aqui nesta temporada? Veja as estatísticas feitas pelo portal “Fadeaway World”.

O desempenho das estrelas da NBA em suas novas equipes na temporada 2023-24

James Harden

76ers Stats (2022-23): 21.0 PPJ, 6.1 RPJ, 10.7 APJ

Clippers Stats: 17.3 PPJ, 5.1 RPJ, 8.3 APJ

Paskal Siakam

Raptors Stats: 22.2 PPJ, 6.3 RPJ, 4.9 APJ

Pacers Stats: 20.6 PPJ, 7.4 RPJ, 4.2 APJ

OG Anunoby

Raptors Stats: 15.1 PPJ, 3.9 RPJ, 2.7 APJ

Knicks Stats: 14.5 PPJ, 4.9 RPJ, 1.6 APJ

Terry Rozier

Hornets Stats: 23.2 PPJ, 3.9 RPJ, 6.6 APJ

Heat Stats: 15.1 PPJ, 4.6 RPJ, 5.6 APJ

Daniel Gafford

Wizards Stats: 10.9 PPJ, 8.0 RPJ, 1.5 APJ

Mavericks Stats: 11.0 PPJ, 7.4 RPJ, 0.8 APJ

RJ Barrett

Knicks Stats: 18.2 PPJ, 4.3 RPJ, 2.4 APJ

Raptors Stats: 20.8 PPJ, 6.2 RPJ, 4.0 APJ

Kyle Lowry

Heat Stats: 8.2 PPJ, 3.5 RPJ, 4.0 APJ

76ers Stats: 7.9 PPJ, 3.2 RPJ, 5.2 APJ

Buddy Hield

Pacers Stats: 12.0 PPJ, 3.2 RPJ, 2.7 APJ

76ers Stats: 14.2 PPJ, 3.3 RPJ, 4.4 APJ

Immanuel Quickley

Knicks Stats: 15.0 PPJ, 2.6 RPJ, 2.5 APJ

Raptors Stats: 17.7 PPJ, 4.7 RPJ, 6.6 APJ

Bojan Bogdanovic

Pistons Stats: 20.2 PPJ, 3.4 RPJ, 2.5 APJ

Knicks Stats: 11.6 PPJ, 2.5 RPJ, 1.0 APJ

*Contém informações a partir do levantamento feito pelo portal “Fadeaway World”