UFC Vegas 92: Barboza perde e brasileiros não tem grande noite

Escrito por Lance! • Publicada em 19/05/2024 - 02:52 • Rio de Janeiro (RJ)

Se Edson Barboza prometeu ao público uma guerra, ele cumpriu. Mas o resultado não foi o esperado pelo lutador brasileiro, que sentiu o peso de enfrentar um adversário invicto. Além dele, Luana Pinheiro, do peso-palha feminino, foi a outra brasileira no card principal do UFC Vegas 92.

A luta de Barboza contra o inglês Lerone Murphy recebeu o prêmio de luta da noite. Apesar de veterano, o brasileiro competiu bem contra o jovem adversário no início do combate. Mas com o passar dos rounds, Edson se desgastou e perdeu o fôlego.

Lerone Murphy fez valer não só a idade como o bom momento na carreira. O inglês está invicto em lutas de MMA profissional - ao todo o lutador possui um cartel de 14 vitórias e apenas um empate. Além disso, a vitória o coloca na 12° colocação do ranking do peso-pena, ultrapassando justamente Barboza. É a primeira vez que o inglês figura no top 15 da categoria.

A outra brasileira no card principal do evento em Las Vegas era Luana Pinheiro. A brasileira perdeu para a americana Angela Hill por finalização. Em um duelo de gerações, a lutadora não conseguiu impor seu ritmo e viu Hill dominar a luta em pé e no solo. A americana encaixou uma guilhotina e fez Luana bater no tatame no segundo assalto.