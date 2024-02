As semifinais do Sul-Americano de Clubes de Vôlei Masculino serão realizadas nesta quinta-feira (15), em Blumenau (SC), e três dos quatro classificados são brasileiros. A decisão ocorre já nesta sexta-feira (16). As partidas serão transmitidas pelo "SporTV 2", na televisão fechada, e pelo canal da "ECX Online".