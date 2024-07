Torcedor do PSG, Pierre Gasly fará homenagem ao clube no capacete; veja

Gasly já tirou fotos com o dono do PSG (Foto: Reprodução / PSG)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 19:51 • Rio de Janeiro (RJ)

Pierre Gasly fará uma homenagem ao PSG no Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1, que será realizado neste domingo (7), no circuito de Silverstone. O francês da equipe Alpine é torcedor do time parisiense e usará o escudo do clube em seu capacete.

Nesta terça-feira (2), o Paris Saint-Germain divulgou as imagens do seu novo uniforme secundário para a temporada 24/25. A camisa é branca com referências a Torre Eiffel, cartão postal da cidade e presente no escudo do clube.

(Foto: Reprodução / PSG)

Torcedor do clube parisiense, Pierre Gasly se juntou ao PSG e fará uma homenagem para seu time de coração no Grande Prêmio da Inglaterra, em Silverstone. O piloto francês estampará o escudo da equipe em seu capacete e o desenho do equipamento será inspirado na nova camisa lançada nesta semana.

(Foto: Divulgação)

(Foto: Divulgação)

(Foto: Divulgação)

Na atual temporada, Gasly começou em baixa, assim como a Alpine, mas se recuperou nas últimas provas e pontuou nas quatro últimas corridas. A Fórmula 1 volta de 5 a 7 de julho em Silverstone para o GP da Inglaterra, o último da perna tripla atual.