Brasil e Suécia terminaram o primeiro dia do confronto na Copa Davis em Helsinborg, na Suécia, empatados por 1 a 1. No primeiro jogo do dia, Thiago Monteiro venceu Karl Friberg, por 6/3 7/6 (7/5). Depois, Elias Ymer, 160º da ATP, derrotou o jovem brasileiro Gustavo Heide, 241º, por 4/6 6/1 6/3.