Sinner amassa sérvio e vai às oitavas em Wimbledon

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 05/07/2024 - 18:13 • Londres (ING)

O italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, afiou as garras nesta sexta-feira e atropelou o sérvio Miomir Kecmanovic, 52º colocado, para se garantir nas oitavas de final de Wimbledon, nesta sexta-feira (5). O campeão do Australian Open emplacou sua 41ª vitória em 44 partidas do ano ao derrotar o rival por 3 sets a 0 com contundentes 6/1 6/4 6/2 após 1h36min de duração no último jogo do dia na quadra central.

Sinner vem de seu primeiro título na grama, em Halle, na Alemanha, e buscará nova quartas de final em Londres contra o vencedor do canadense Denis Shapovalov e o americanop Ben Shelton, cabeça de chave 14, duelo que está no primeiro set e será completado apenas no sábado por conta do mau tempo.

Na partida desta sexta ele passou como um trator por Kecmanovic. A torcida até vibrou com o primeiro game do sérvio ao fim do primeiro set, mas logo a seguir o italiano fechou.

O italiano teve mais problemas com primeiros games parelhos no segundo, mas Sinner conseguiu a quebra, fechando por 6/4. No terceiro ele rompeu duas vezes, sacou em 5 a 2, salvou um break-point com uma paulada e encerrou a contagem por 6/2. Foram 34 bolas vencedoras e apenas 15 erros na atuação soberta de Jannik no encontro.

(Foto: Glyn KIRK / AFP)

Sinner emplaca sua 15ª vitória em 16 jogos de Grand Slams no ano onde só perdeu a semifinal de Roland Garros para Carlos Alcaraz.

Sinner espera o vencedor da partida entre Denis Shapovalov e Ben Shelton para definir seu adversário nas oitavas. O jogo entre o americano e o canadense está suspensa no primeiro set.