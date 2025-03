Sertões MTB Cup terá Nova Lima-MG como sede da segunda prova

Um dos berços do off-road no Brasil será o palco inédito da segunda das três provas do Sertões MTB Cup. Nova Lima, município da Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG) receberá, de 4 a 6 de julho, atletas de todo o país com bicicletas convencionais e E-Bikes, na disputa pelo título do mais novo campeonato de Mountain Bike Maratona (XCM) do calendário nacional, em sua segunda temporada. A competição é promovida pelo Instituto Sertões.

A região é conhecida pela variedade de trilhas em meio às montanhas, cercadas por belas paisagens. No fim da década de 1970, foi nela que um grupo de motociclistas começou a praticar o trail, que originou o Enduro de Regularidade. Com o surgimento do Mountain Bike, anos depois, se transformou em local privilegiado para a prática do esporte, proporcionando uma variedade de caminhos.

Já a partir da realização das primeiras provas de MTB pelo Sertões havia o desejo de incluir Nova Lima no calendário, agora tornado realidade com o Sertões MTB Nova Lima. A equipe técnica comandada por Daniel Spolidorio trabalha desde o começo do ano para desenhar o percurso dos três dias de desafio. A promessa é de uma seleção de trilhas variadas capaz de agradar tanto aos ciclistas locais, que conhecem o tipo de terreno e suas características, quanto os atletas de outros estados, que têm tudo para se apaixonar pelo 'mar de montanhas'.

Ao todo, serão 22 categorias em disputa no Sertões MTB Nova Lima: 11 delas para as bicicletas convencionais (com opção de participação solo ou em dupla) e outras 11 para as E-Bikes, que contam com a assistência de um motor elétrico e se transformaram em sensação do esporte. As inscrições para a prova, ou para o conjunto do campeonato (Sertões Pass), podem ser feitas no https://www.ticketsports.com.br/e/sertes-mtb-2025-70673.

O calendário do Sertões MTB Cup 2025 será aberto de 30 de maio a 1° de junho, com o Sertões MTB Mantiqueira, em Campos do Jordão (SP). O Sertões MTB Ibitipoca, em Lima Duarte (MG), fechará o calendário, de 4 a 6 de setembro, premiando os campeões de 2025.