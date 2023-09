Depois do sucesso da primeira etapa do Campeonato Estadual de Canoa Polinésia em Saquarema, em março, que contou com cerca de 900 atletas, a cidade de Niterói (RJ), polo do esporte no Brasil, irá sediar, entre os dias 16 e 17 de setembro,, a segunda etapa do evento que tem a parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer do Município de Niterói (RJ).