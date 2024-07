Russell é desclassificado por infringir peso mínimo na Bélgica; Hamilton herda vitória

Hamilton conquistou sua 105ª vitótria (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 28/07/2024 - 14:33 • Rio de Janeiro (RJ)

A brilhante vitória de George Russell no GP da Bélgica deste domingo (28) foi por água abaixo. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) soltou documento minutos depois da prova informando que o carro #63 fechou a inspeção técnica com 1,5 kg abaixo do peso mínimo determinado pelo regulamento técnico. Lewis Hamilton, assim, herda o triunfo em Spa-Francorchamps.

Na primeira medição, o carro #63 ficou exatamente nos 798 kg, o peso mínimo estipulado no regulamento técnico da FIA. Depois, porém, com a retirada do combustível, o bólido ficou 1,5 kg abaixo. E o caso foi imediatamente reportado por Joe Bauer aos comissários, em decisão que é quase automática de classificação.

Assim, Hamilton fica com a segunda vitória em 2024, seguido por Oscar Piastri e Charles Leclerc, que herda a última vaguinha no pódio. Max Verstappen, Lando Norris, Carlos Sainz, Sergio Pérez, Fernando Alonso, Esteban Ocon e Daniel Ricciardo também pontuam.

Russell teve neste domingo, provavelmente, a melhor atuação na Fórmula 1 ao bancar, de início, a possibilidade de uma parada só, mesmo com a temperatura mais alta do asfalto de Spa — e, consequentemente, mais desgastante. O #63 resistiu e levou o carro até o fim ao bater o companheiro de equipe, Hamilton, por apenas 0s5. Isso, porém, pode ter custado o peso mínimo.

Situação semelhante aconteceu com Sebastian Vettel em 2021, no GP da Hungria, quando defendia a Aston Martin, curiosamente também durante o período dos Jogos Olímpicos. Na inspeção, o carro do alemão reprovou por ter apresentado quantidade de combustível inferior à determinada pela entidade, e Vettel foi desclassificado.

(Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

Sem os 25 pontos do triunfo na Bélgica, Russell volta ao oitavo lugar do Mundial de Pilotos, com 116 tentos. Hamilton, por sua vez, é sexto, agora com 150.

A Fórmula 1 agora faz a tradicional pausa para as férias de verão na Europa e volta de 23 a 25 de agosto em Zandvoort, para a disputa do GP dos Países Baixos.

Confira o documento técnico que levou Russell para investigação:

“Após a corrida, o carro #63 foi pesado e atingiu 798 kg, que é o peso mínimo exigido pelo artigo 4.1 do regulamento técnico. Em seguida, 2,8 litros de combustível foram removidos. O carro não foi totalmente drenado de acordo com o procedimento de drenagem apresentado pela equipe em seus documentos de legalidade, cumprindo o artigo 6.5.2 do regulamento técnico. O carro foi pesado novamente nas escalas da FIA e bateu 796,5 kg. A calibração dentro e fora foi confirmada e testemunhada pelo competidor. Como está 1,5 kg abaixo do peso mínimo requerido no artigo 4.1 do regulamento técnico, que tem de ser respeitado por todas as equipes durante a competição, informo esta questão aos comissários para consideração”.