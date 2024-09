Ricciardo exalta ‘respeito’ e revela mensagem privada de Verstappen: ‘Um dos poucos’

Ricciardo e Verstappen foram companheiros na Red Bull (Foto: Divulgação)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 30/09/2024 - 16:50 • Rio de Janeiro (RJ)

Desde o GP de Singapura, quando a saída de Daniel Ricciardo da RB parecia estar se aproximando, uma onda de apoio e elogios surgiu na direção do australiano. Um dos pilotos mais ativos nessa campanha foi Max Verstappen, que trabalhou com o experiente piloto na Red Bull entre 2016 e 2018. Em resposta, Ricciardo prezou o respeito que tem pelo tricampeão da Fórmula 1 e destacou o apoio que o neerlandês ofereceu nos momentos mais complicados.

A saída imediata de Ricciardo da RB foi confirmada logo depois do GP de Singapura. Com isso, a equipe anunciou que Liam Lawson será o companheiro de Yuki Tsunoda a partir do GP dos Estados Unidos. O neozelandês, por sua vez, ainda não garante que estará na equipe em 2025.

Logo de cara no começo da temporada, Ricciardo encarou uma dura sequência de corridas sem pontuar e ainda teve de aposentar o carro no GP do Japão, a quarta rodada da temporada. Com as primeiras especulações surgindo a respeito do futuro do australiano, Verstappen fez questão de falar com o ex-companheiro de time.

“Acho que Max se tornou um grande piloto e também um jovem muito maduro. Ele sempre agradeceu muito a amizade que temos e nos apoiou. Mesmo depois do Japão este ano, quando eu estava recebendo muitas críticas, ele foi um dos únicos caras que me enviou uma mensagem e disse: ‘Cara, mantenha a cabeça erguida, sabemos do que é capaz. Não dê ouvidos ao barulho’. Então, eu o respeito e aprecio muito”, revelou.

Ricciardo também falou sobre como surgiu esse respeito e essa amizade com Verstappen ainda nos anos de Red Bull.

“É engraçado, porque como companheiros de equipe vocês se conhecem mais. Vocês passam tanto tempo juntos, veem todos os dados, tudo. Do ponto de vista profissional, podem entrar na cabeça um do outro. Fiquei sabendo como ele pensa e ele sabe como penso, então é estranha essa intimidade”, comentou.

“Obviamente, depois da minha passagem pela Red Bull, ele seguiu e ganhou títulos. Acho que na época tínhamos muita rivalidade, mas também muito respeito. Acho que aproveitamos muito e isso se tornou respeito”, encerrou.

Logo após o GP de Singapura, antes mesmo da saída de Ricciardo ser confirmada pela RB, Verstappen prezou a relação que construiu com o australiano e disse que será lembrado como “um piloto muito rápido e um ótimo cara”.

“Daniel e eu, é claro, temos uma longa história. Sempre tivemos um ótimo relacionamento, uma ótima amizade, muito respeito um pelo outro. É um cara incrível”, disse.

“Nós nos damos bem. Não existe pessoa falsa, apenas nos damos bem e somos tranquilos, somos assim. Com certeza será lembrado como um piloto muito rápido, acho que todo mundo sabe disso, mas também como um ótimo cara no paddock”, encerrou.

Agora, a Fórmula 1 só volta entre os dias 18 e 20 de outubro para o GP dos Estados Unidos, em Austin.