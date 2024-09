RB justifica volta mais rápida de Ricciardo em Singapura: ‘Pode ter sido a última corrida’

Daniel Ricciardo em Marina Bay, Singapura (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)







Publicada em 23/09/2024 - 11:12 • Marina Bay (CIN)

Daniel Ricciardo parou nos boxes nos giros finais do GP de Singapura para calçar pneus macios e ficar com a volta mais rápida da corrida, mas a chamada da RB dividiu opiniões no paddock da Fórmula 1. Depois de ser acusada pela McLaren de estar tentando ajudar a Red Bull na briga pelo título, o chefe Laurent Mekies explicou que a equipe tomou a decisão porque queria que o australiano aproveitasse a etapa em Marina Bay, uma vez que ela pode ter sido a última de sua carreira.

Lando Norris e Max Verstappen estão disputando o título de pilotos da F1 em 2024. O piloto da McLaren chegou em Singapura com 59 pontos de desvantagem em relação ao tricampeão. Para levar o título sem depender dos resultados do rival, Lando tinha de vencer e marcar o ponto extra de volta mais rápida em todas as etapas restantes.

Norris fez uma prova dominante no domingo e tinha tudo para somar 26 tentos no campeonato. Porém, quando a corrida se aproximava do fim, Ricciardo foi para os boxes, colocou pneus macios e tomou o ponto extra de Lando ao fazer a melhor volta da corrida. O movimento chamou a atenção porque o australiano estava fora do top-10 no momento da troca dos compostos, o que o impede de levar a pontuação para casa.

Zak Brown, CEO de McLaren, disse que a Red Bull está usando sua equipe B para interferir na disputa pelo título. Christian Horner, chefe dos austríacos, rebateu as acusações dizendo que os times são independentes, ainda que exista uma parceria entre eles. Agora, Laurent Mekies, dirigente da RB, explicou o motivo de ter parado Ricciardo nos boxes.

— Começando mais atrás, realmente precisávamos de um safety-car para Daniel voltar à briga pelos pontos. Daniel estava em uma estratégia agressiva começando com macios e fez algumas voltas muito boas durante a corrida, mas efetivamente não teve chance de voltar às boas posições — disse o chefe da RB.

— Considerando que esta pode ter sido a última corrida de Daniel, queríamos dar a ele a chance de aproveitar e sair com a volta mais rápida. Agora temos algumas semanas para preparar nosso último esforço para a parte final do campeonato e as duas próximas rodadas triplas. A competição está mais acirrada do que nunca e daremos o nosso melhor — finalizou Mekies.

Ricciardo tem desempenhado muito abaixo do esperado durante sua passagem pela RB. Sendo constantemente superado pelo companheiro Yuki Tsunoda, Liam Lawson tem sido cotado para tomar o lugar do #3. Na semana anterior ao GP de Singapura, o ex-piloto Ralf Schumacher disse que o neozelandês deve ser anunciado como substituto do australiano para o restante do ano logo após a etapa em Marina Bay.

Embora tenha desconversado sobre o assunto, Daniel disse que “sabe como a Fórmula 1 é”, chorou durante a entrevista após o GP de Singapura e reconheceu que seu tempo na categoria pode ter chegado ao fim.

