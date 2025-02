Mais um passo na preparação de Ramon Dino já começou, desta vez, o brasileiro se juntou com Derek Lunsford, bicampeão do Mr. Olympia. O intensivo acontecerá na cidade de Tampa, nos Estados Unidos, onde o fisiculturista sofreu um pequeno acidente de trânsito. Em seu perfil do Instagram, o profissional explicou o corrido e aproveitou para tranquilizar os fãs que acompanham sua rotina nas redes sociais.

- Eai, família. Chegamos aqui em Tampa, né… Como vocês podem perceber, eu to no meio da estrada. Fui largado aqui, esqueceram de mim, ninguém mais gosta de mim. Mentira, mentira. Aconteceu um simples acidente aqui, com a gente saindo do aeroporto. Estava indo tudo perfeito: conexão deu tudo certo e os voos deram tudo certo. E minha amiga, que está ali atrás, bateu o carro no nosso, mas foi só um arranhãozinho, nada tão trágico. As boas-vindas daqui, ne? - explicou Ramon Dino.

Entenda preparação de Ramon Dino nos Estados Unidos

Após conquistar o título da categoria Open Bodybuilding no Mr. Olympia de 2023, e da categoria 212 na edição de 2021, Lunsford está em fase final de preparação para o Arnold Classic Ohio, o segundo campeonato mais importante do fisiculturismo mundial, que acontece entre 27 de fevereiro e 2 de março. Assim, Ramon Dino se junta ao multicampeão para somar o "intensivo" a sua preparação, acompanha também por seu treinador.

Pacholok, que integra o time da Max Titanium com Ramon Dino, terá um papel estratégico na preparação de Lunsford para o evento. Já Ramon Dino aproveitará a oportunidade para intensificar seus treinos ao lado do campeão, absorvendo experiências e aprendendo mais sobre a mentalidade de um vencedor do Mr. Olympia, título que o brasileiro almeja.

- Passar uma temporada com um Mr. Olympia faz toda a diferença na jornada de um atleta que almeja chegar lá. Essa conexão entre eu, Pacho e Derek é um momento único na história do fisiculturismo brasileiro e mundial, que certamente trará uma evolução importante para todos nós - destacou Ramon Dino.

