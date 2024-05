Quando será a final do NBB entre Flamengo e Franca?

Bauru e Flamengo pelo terceiro jogo da semifinal do NBB (Foto: Divulgação/NBB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/05/2024 - 15:26 • Rio de Janeiro (RJ)

A grande final do Novo Basquete Brasil (NBB) da temporada de 2023/24 está chegando. Os personagens principais desta disputa será o Flamengo e o Sesi Franca, que já disputaram outras finais da competição.

As partidas se iniciam neste sábado (1°), às 11h10, no Maracanãzinho e os próximos jogos estão agendados para quinta-feira (6), às 19h, e sábado (8), às 17h10, no Pedrocão.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Sesi Franca e Minas pelo an jogo da semifinal do NBB (Foto: Divulgação/NBB)

Flamengo e Sesi Franca já se encontraram quatro vezes em playoffs. A primeira delas foi na semifinal da temporada 2009/10, em que o Flamengo venceu por 3 a 1 e foi vice-campeão. Na temporada seguinte, um novo encontro na mesma etapa e o Sesi Franca, deu o troco e varreu por 3 a 0, mas também foi vice.

Ambas as equipes têm participação em todas as 15 edições de playoffs e são um dos três times que sempre estiveram no mata-mata, além do Bauru Basket.