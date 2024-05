Qual foi a maior derrota de cada franquia da NBA na história dos Playoffs?

Algumas das derrotas são inesquecíveis (Foto: Reprodução)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 12/05/2024 - 11:00 • São Paulo (SP)

O basquete é um esporte conhecido por seus altos e baixos emocionantes, mas alguns jogos se destacam não pela competitividade, mas pelos resultados esmagadoramente desfavoráveis para alguns times. Confira abaixo algumas das derrotas mais devastadoras sofridas por equipes durante os playoffs da NBA.

Uma derrota pesada nos playoffs pode ser um golpe duro para o moral de um time, deixando cicatrizes que muitas vezes afetam o desempenho em temporadas subsequentes. Analisar esses jogos nos oferece uma visão clara sobre a importância do equilíbrio entre ataque e defesa, assim como a necessidade de uma boa gestão emocional.

Atlanta Hawks: -58 pontos

Em 1956, os St. Louis Hawks (versão inicial dos Atlanta Hawks de hoje) estiveram do lado errado de um recorde dos playoffs, sendo massacrados pelos Minneapolis Lakers com uma pontuação impressionante de 75-133 nas semifinais da divisão. Essa colossal derrota de 58 pontos no Jogo 2 ainda permanece como a derrota mais severa dos Hawks nos playoffs.

Bob Pettit liderou os Hawks na derrota naquela noite, com 14 pontos em um terrível 4-15 nos arremessos. Ainda assim, os Hawks conseguiram vencer os Lakers naquela série, mas acabaram perdendo para o Fort Wayne Pistons nas finais da divisão mais tarde.

Boston Celtics: -47 pontos

Os Boston Celtics enfrentaram uma de suas derrotas mais difíceis nos playoffs durante a primeira rodada de 1995, perdendo por 47 pontos para o Orlando Magic no Jogo 1, com o placar final de 77-124. Essa derrota por larga margem destacou o poder ofensivo do Magic, liderado por uma atuação dominante de Shaquille O’Neal, que liderou o avanço do Magic ao longo da série.

O restante da série não foi muito melhor para os Celtics, pois foram derrotados por 3-1 por uma equipe ascendente do Magic. A vitória do Orlando nesta série marcou um momento crucial em sua ascensão na metade dos anos 90, impulsionada por seu elenco jovem e talentoso. O Magic continuaria sua forte performance nos playoffs alcançando as Finais da NBA naquele ano, embora eventualmente caíssem para o Houston Rockets.

Brooklyn Nets: -28 pontos

Nos playoffs da NBA de 2020, o Brooklyn Nets enfrentou um desafio difícil contra o Toronto Raptors e sofreu sua maior derrota nos playoffs no Jogo 4 da Primeira Rodada, perdendo por 28 pontos com um placar final de 122-150. Este jogo foi um exemplo do poder ofensivo do Raptors, que assumiu o controle desde cedo e não deu trégua, efetivamente varrendo a série com um recorde de 4-0 contra os Nets.

A vitória avassaladora dos Raptors foi caracterizada por uma performance de alta pontuação de seu elenco, com vários jogadores atingindo dois dígitos em pontos. Para os Nets, apesar de marcar respeitáveis 122 pontos, as falhas defensivas permitiram muitas oportunidades ao Toronto, que capitalizou eficientemente. Os Raptors continuaram a competir ferozmente nas Semifinais da Conferência Leste, ilustrando o nível de competição que os Nets enfrentaram.

Charlotte Hornets: -33 pontos

No Jogo 7 da Primeira Rodada de 2016 contra o Miami Heat, o Charlotte Hornets suportou sua maior derrota nos playoffs, perdendo por 33 pontos com o placar de 106-73. Este jogo decisivo concluiu a jornada dos Hornets nos playoffs, destacando a disparidade na experiência e execução nos playoffs entre as duas equipes.

Os Hornets lutaram para igualar a intensidade e a eficiência do Heat desde o início. O Miami assumiu o controle cedo no jogo, utilizando um ataque equilibrado que sobrecarregou as defesas de Charlotte. A capacidade do Heat de executar sob pressão foi um diferencial-chave, impulsionando-os para uma vitória dominante neste confronto decisivo.

Chicago Bulls: -37 pontos

Nas Semifinais da Conferência Leste de 2013, o Chicago Bulls enfrentou um desafio intimidador contra o Miami Heat no Jogo 2, resultando em sua maior derrota nos playoffs com uma diferença de -37 pontos, com o placar final de 78-115.

O jogo demonstrou a execução tática superior do Heat e a luta dos Bulls para igualar a intensidade e habilidade de Miami. Sob o comando do técnico Tom Thibodeau, os Bulls eram conhecidos por sua defesa, mas se viram sobrecarregados pela estratégia ofensiva agressiva do Heat. Embora os Bulls continuassem lutando durante toda a série, eles acabaram cedendo ao Heat, que avançou e eventualmente conquistou o Campeonato da NBA.

Cleveland Cavaliers: -38 pontos

No cenário da emocionante corrida dos playoffs da NBA em 2024, o Cleveland Cavaliers enfrentou sua derrota mais significativa durante o Jogo 3 da Primeira Rodada, sofrendo uma margem de 38 pontos contra o Orlando Magic, com um placar final de 83-121. Essa derrota marcou um ponto baixo significativo para os Cavaliers na série, evidenciando a dominância do Magic em seu próprio território.

Este jogo foi crucial, pois o Magic assumiu uma liderança comandante na série, aproveitando ao máximo sua vantagem em casa. Os Cavaliers lutaram para conter os arremessos ofensivos do Magic e foram incapazes de igualar sua intensidade ao longo do jogo. A derrota foi um ponto de virada crucial na série, empurrando os Cavaliers para o limite da eliminação, apesar de emergirem vitoriosos no Jogo 7 e garantirem seu lugar na próxima rodada contra os Celtics.

Outros Revezes Memoráveis na História dos Playoffs da NBA

Dallas Mavericks vs. Los Angeles Clippers, 111-154 (Primeira Rodada de 2020, Jogo 5)

Denver Nuggets vs. Los Angeles Lakers, 109-153 (Final da Conferência Oeste de 1985, Jogo 5)

Detroit Pistons vs. St. Louis Hawks, 101-145 (Final da Divisão de 1958, Jogo 4)

Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers, 70-126 (Final da Conferência Oeste de 1973, Jogo 3)

Houston Rockets vs. Golden State Warriors, 85-126 (Final da Conferência Oeste de 2018, Jogo 3)

Indiana Pacers vs. Miami Heat, 83-115 (Semifinais da Conferência Leste de 2012, Jogo 5)

Los Angeles Clippers vs. Dallas Mavericks, 93-123 (Primeira Rodada de 2024, Jogo 5)

Los Angeles Lakers vs. Boston Celtics, 92-131 (Final da NBA de 2008, Jogo 6)

Memphis Grizzlies vs. Los Angeles Lakers, 85-125 (Primeira Rodada de 2023, Jogo 6)

Miami Heat vs. San Antonio Spurs, 77-113 (Final da NBA de 2013, Jogo 3)

Milwaukee Bucks vs. Chicago Bulls, 66-120 (Primeira Rodada de 2015, Jogo 6)

Minnesota Timberwolves vs. Los Angeles Lakers, 90-120 (Primeira Rodada de 2003, Jogo 5)

New Orleans Hornets vs. Denver Nuggets, 63-121 (Primeira Rodada de 2009, Jogo 4)

New York Knicks vs. Chicago Bulls, 85-126 (Primeira Rodada de 1991, Jogo 1)

San Antonio Spurs vs. Oklahoma City Thunder, 112-77 (Final da Conferência Oeste de 2014, Jogo 2)

Washington Bullets vs. Detroit Pistons, 85-128 (Primeira Rodada de 1987, Jogo 2)