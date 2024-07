Prefeita de Paris mergulha no Rio Sena e cumpre promessa sobre despoluição

Anne Hidalgo mergulhou no Sena nesta quarta-feira (Foto: JOEL SAGET / AFP)







Publicada em 17/07/2024 - 13:46 • Paris (FRA)

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, cumpriu sua promessa e mergulhou no Rio Sena na manhã desta quarta-feira (17). Junto com o presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos, Tony Estanguet, a política quis provar que as águas do rio estão próprias para competição.

Anne mergulhou perto da prefeitura de Paris, o Hotel de Ville. A prefeita pulou na água trajando uma roupa de mergulho e óculos de natação. Ela nadou cerca de 100 metros e foi assistida por diversos espectadores que estavam próximo ao local, além de diversos profissionais da imprensa.

Além de Hidalgo e Tony, o representante do governo para a região Île-de-France, Marc Guillaume, também nadou no Sena. Este mergulho aconteceu cinco dias depois que a ministra do Esporte da França, Amélie Oudéa-Castéra, nadou no rio para comprovar a boa qualidade da água.

Desde 1923, a natação no Rio Sena foi proibida, devido à poluição. Desde então, políticos franceses prometeram tornar o rio novamente limpo, mas isto nunca ocorreu. Por conta das Olímpiadas e Paralímpicos, o projeto de despoluição foi reativado pela organização e pela prefeitura.

Existia preocupação para saber se o rio estaria apto para receber as disputas da maratona aquática, do triatlo e do paratriatlo nos megaeventos, já que os níveis de poluição da água ainda estavam muito altos. Porém, uma nova análise na última semana concluiu que o Sena está em condições para a realização dos eventos.

A cerimônia de abertura das Olimpíadas, em que as delegações navegarão em barcos no Rio Sena, acontecerá em 26 de julho. As competições de triatlo ocorrerão nos dias 30 e 31 de julho, enquanto as da maratona aquática serão em 8 e 9 de agosto. A Paralimpíada começa em 28 de agosto, sendo que as provas do paratriatlo serão 1º e 2 de setembro.