Pole, Leclerc confia em mudar histórico em Baku: ‘Carro é mais forte na corrida’

Escrito por Grande Premio • Publicada em 14/09/2024 - 11:39 • Baku (AZB)

Charles Leclerc celebrou a pole “incrível” para o GP do Azerbaijão de Fórmula 1. O piloto recordou, porém, as dificuldades da Ferrari no traçado de Baku nos anos anteriores, mas se disse confiante por entender que o carro é agora mais forte em termos de desempenho em corrida.

Leclerc fez a melhor volta da classificação deste sábado (14) em 1min41s365 e assegurou a pole-position com 0s321 de margem para Oscar Piastri, o segundo colocado. É a terceira pole do monegasco na temporada 2024 da F1, mas a quarta seguida em Baku.

— É uma das minhas pistas favoritas da temporada, realmente gosto muito. Não foi um fim de semana fácil, pois, claro, teve a batida no TL1. Mas isso não me fez perder confiança. Sabia que o ritmo estava lá — disse Leclerc à emissora inglesa Sky F1.

— No TL2, tivemos um problema com uma nova peça do carro, perdemos mais meia hora e não recuperamos essas voltas, mas o ritmo sempre esteve lá. Na classificação, era tudo questão de ficar longe dos muros e aí, na última volta, fui para um pouco mais e o tempo de volta veio muito bem. O carro estava realmente bom, tudo pareceu ótimo e incrível para estar na pole — comentou.

Além da pole de Leclerc, a Ferrari também viu Carlos Sainz Jr. assegurar a terceira colocação no grid.

— Primeiro é terceiro é onde você quer começar, e tomara que possamos jogar um jogo de equipe amanhã e vencer a corrida. No passado, sofremos na corrida. Este ano, temos um carro mais forte na corrida, então espero que finalmente possamos conseguir amanhã. Fizemos um trabalho realmente bom em Monza, mas temos de apertar reset a cada corrida. Amanhã é uma corrida com mais problemas com desgaste de pneus, então vamos fazer nosso dever de casa esta noite para estarmos prontos — encerrou.