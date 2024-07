Pérez diz que aproveita período antes da Hungria para escapar de ‘ruídos das pistas’

Pérez não vive boa fase na temporada (Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 17/07/2024 - 16:26 • Rio de Janeiro (RJ)

É difícil de argumentar contra o fato de que Sergio Pérez vive o momento de maior pressão como piloto da Red Bull. Com o rendimento em baixa e o recesso de meio de temporada próximo, Pérez lida com a possibilidade real de ser sacado mesmo após renovar o contrato para 2025. Muito por isso, aproveita as duas semanas entre os GPs de Inglaterra e Hungria para sair do olho do furacão.

Pérez vive situação curiosa. Há uma crença geral de que o contrato do piloto tem gatilhos que permitem uma demissão por parte da Red Bull caso a diferença entre ele e Max Verstappen no intervalo da temporada seja de mais de 100 pontos e cinco posições no Mundial de Pilotos – atualmente, os dois estão separados por 137 pontos e justamente cinco posições. A F1 ainda tem duas corridas antes do recesso: Hungria e Bélgica.

No último fim de semana, Pérez fez parte das festividades pelos 20 anos da Red Bull no Festival de Goodwood e falou brevemente sobre o que anda fazendo. O momento é desse afastar dos barulhos.

“Em momentos como o Festival de Goodwood é possível ver como a Red Bull é especial, como nossa história é claramente, passar por tudo juntos… Tudo isso lembra quanta coisa alcançamos e quanto ainda temos pela frente”, afirmou.

“Esses pós-GP da Inglaterra tem sido um período para me tirar dos ruídos das pistas, algo que às vezes é importante”, pontuou.

“Passei muito tempo com minha família e treinando duro, além de na fábrica com a equipe, guiando o simulador e analisando como podemos melhorar a sequência atual. Sempre trabalhamos juntos em soluções e no que estamos fazendo. É um trabalho coletivo para superar problemas”, finalizou.

Especialmente após a corrida de Silverstone, os figurões da Red Bull fizeram pressão pública. O chefe Christian Horner disse que não era possível Pérez ficar sem pontuar com o carro que tem em mãos, enquanto o consultor Helmut Marko confirmou que a equipe vai aproveitar o recesso para conversar sobre a situação do piloto. Pérez marcou somente 11 pontos nas últimas cinco corridas, contando a sprint da Áustria.

A Fórmula 1 volta à ação neste fim de semana com o GP da Hungria entre os dias 19 e 21 de julho no Hungaroring.