Se nas Olimpíadas o Brasil não exerce papel de protagonista entre as grandes potências, nas Paralimpíadas a história é bem diferente. A cada edição a delegação brasileira melhora seus números e se mantém entre os primeiros no quadro de medalhas. A poucos dias dos Jogos de Paris, o Lance! te explica os motivos do Brasil ser uma potência no esporte paralímpico.

Os pontos que explicam o papel dos brasileiros no cenário paralímpico mundial passam por questões sociais. O Brasil é um país que, historicamente, não é aberto a inclusão de pessoas com deficiência - independente de qual seja. Com isso, o esporte se torna uma alternativa, ou a única, para essas pessoas serem aceitas socialmente.

Além da questão social por trás dos esportes paralímpicos, o alto investimento feito também é um diferencial para o sucesso nos grandes palcos. Desde 2003, com a assinatura da Lei Piva, o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), recebe uma verba das Loterias Federais - principal renda da entidade. A efetividade do investimento foi vista na prática: nas Paralimpíadas de 2008, em Pequim, a delegação terminou no top 10 do quadro de medalhas e manteve esse retrospecto até a última edição, em Tóquio.

Outro ponto importante é a manutenção do investimento. Em quase 20 anos da Lei Piva, o dinheiro foi aproveitado para a inauguração de um Centro de Treinamento, inaugurado em 2015, em São Paulo. O local é apontado como de altíssimo nível e disponibiliza condições de treinamento para diversas modalidades.

Recorde pode ser quebrado em Paris

Com os pontos explicados, fica mais simples entender como o Brasil consegue se destacar no cenário paralímpico mundial. Nas Paralimpíadas de Tóquio, os atletas brasileiros igualaram a marca da Rio 2016, com 72 medalhas. No Japão foram 22 ouros, 20 pratas e 30 bronzes - a melhor do Brasil na história. Com 280 atletas classificados, a delegação busca bater o recorde das últimas edições na capital francesa.

As Paralimpíadas de Paris começam na quarta-feira (28) e vão até o dia 8 de setembro. Os brasileiros irão representar a bandeira do país em 20 das 22 modalidades existentes na competição.