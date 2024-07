Papo com Helio Castroneves: Desafios extras nas ruas de Toronto

Helio Castroneves - Honda Indy Toronto (Foto: Joe Skibinski)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 17:33 • Rio de Janeiro (RJ)

Olá, pessoal, tudo bem?

A equipe Meyer Shank Racing e nossos pilotos, Felix Rosenqvist e David Malukas, já estão prontos para o último circuito de rua da temporada, em Toronto, no Canadá. A prova “Ontario Honda Dealers Indy Toronto” é válida pela 12ª etapa do NTT IndyCar Series e é o último circuito urbano a ser visitado pela categoria em 2024. Depois disso, teremos uma prova no misto permanente de Portland e as outras somente em ovais: Madison, Milwaukee e Nashville.

Será também a primeira vez que nossos motores com sistema híbrido enfrentarão os desafios de um circuito de rua. E o traçado de Toronto é bem desafiador, pois tem características muito específicas. Localizado bem no centro da cidade, possui 11 curvas e mede 2.800 metros. São duas retas e um trecho sinuoso muito difícil de ultrapassar.

O sistema híbrido, que é composto por um dispositivo que armazena energia e outro que a transforma em mais potência para o motor a combustão, exige uma adaptação constante, quase curva a curva. É a sensibilidade do piloto que dita quando deve e quando não deve despejar potência. A utilização fora de hora pode acabar com o carro estatelado no muro. Então, é um aprendizado constante.

Com 11 provas realizadas, os pilotos da Meyer Shank Racing estão desempenhando muito bem. Felix está em 11º, cada dia mais próximo de sua primeira vitória com a gente. Já o David, que acabou de chegar, está melhorando a cada prova e ocupa a 27ª colocação. Eu nunca venci em Toronto, mas em compensação conquistei três P2 (2013, 2014 e 2016), um P3 (2014) e duas poles (2000 e 2014). Mas se não ganhei como piloto em Toronto, tenho a chance de, mais cedo ou mais tarde, ganhar como dono de equipe. Quem sabe, né?

A corrida começará às 14h (horário brasileiro), com transmissão ao vivo pela TV Cultura e canais ESPN. As atividades de pista começaram na sexta-feira. Segue abaixo a programação completa:

Sexta, 19.07

16:00 – Practice 1 (65 minutos)

Sábado, 20.07

11:30 - Practice 2 (60)

15:45 – Qualifying (90)

Domingo, 21.07

11:00 – Warmup (30)

14:30 – Corrida com 85 voltas

Depois da etapa de Toronto, o campeonato terá um recesso de quase 30 dias em razão dos Jogos Olímpicos de Paris. Assim, a disputa no oval do World Wide Technology Raceway, em Madison, será no dia 17 de agosto. Mas o Castroneves aqui não terá férias, não. Nossa coluna semanal continuará normalmente.

Forte abraço a todos, fiquem bem, muito bem, e até a próxima semana.