Obviamente que todos os campeonatos, sejam eles mundiais, nacionais ou regionais, apresentam desafios dos mais excitantes. Cada piloto, tenha vindo ele de qualquer parte do mundo para enfrentar as agruras do automobilismo internacional, traz consigo as características de suas origens no esporte. E quanto maior é o desafio, mais exigente é a necessidade de adaptação ao “novo mundo esportivo” em termos de pistas.