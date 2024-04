Papo com Castroneves: Long Beach, suas histórias, e a ótima perspectiva para a Meyer Shank Racing

(Foto: Chris Jones)







Publicada em 18/04/2024 - 14:39

Nesta semana as nossas atenções estão voltadas para o Acura Grand Prix of Long Beach, segunda etapa do NTT IndyCar Series. Esse traçado urbano de 3.170 metros por volta é um dos mais tradicionais do nosso calendário, pois a Indy corre em Long Beach desde 1984. Mas passamos a usar esse circuito de rua somente oito anos depois de a Fórmula 1 passar a correr lá.

Eu próprio tenho uma história nessa corrida da Califórnia. Ainda sob a bandeira CART, corri quatro vezes em Long Beach, com uma vitória (2001), uma pole (2001) e um P2 (2000). Como a Penske se transferiu em 2002 para a Indy Racing League (IRL), só voltei a disputar essa corrida em 2009, quando passou a fazer parte do calendário da IRL, que logo depois seria renomeada para IndyCar, identificação que se mantém até hoje.

Nesse período, conquistei mais três poles (2015, 2016, 2017), perfazendo quadro com aquela de 2001. Fiz um P2 em 2016 e um P3 no ano seguinte. Em 2018 e 2019, não andei de Indy em Long Beach, mas em compensação estive lá com o Acura Team Penske. Fomos P6 e P2, nessa ordem. Em 2000 não houve evento por causa da pandemia.

Mas para além de vitórias, poles e pódios, Long Beach é muito cara para mim porque foi justamente nesta prova, em 2009, que voltei ao cockpit do meu carro após ser absolvido naquele processo do imposto de renda contra minha irmã e eu. Voltar a correr foi a confirmação de que aquele pesadelo havia acabado.

Depois desse giro pela história, vamos falar da corrida do domingo. A Meyer Shank Racing tem um acerto muito bom para pista de rua e queremos aproveitar essa característica o máximo possível. Nossos pilotos Felix Rosenqvist e Tom Blomqvist estão muito animados com a possibilidade de bons resultados. E eu também.

(Foto: Chris Jones)

A programação é a seguinte, sempre no horário brasileiro:

Sexta-feira, 19 de abril - 18:50 – Practice 1

Sábado, 20 de abril - 12:35 – Practice 2 - 15:25 – Qualifying

Domingo, 21 de abril - 13:00 – Warm Up - 16:30 – Corrida de 85 voltas.

A TV Cultura e a ESPN/Star+ transmitirão ao vivo para o Brasil. Espero que todos acompanhem, pois a corrida promete ser sensacional – e torçam para nossa equipe.

Abração e até semana que vem.