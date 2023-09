"Foi um evento incrível, tivemos a oportunidade de trazer os melhores atletas do mundo de futevôlei, e jogadores amadores de diversas categorias, quase 400 atletas. E foi coroado com um final de semana com sol, calor, muita gente acompanhando no local. Batemos recorde nas transmissões no Youtube, ficamos mais cinco horas de transmissão no Sportv e o público, fãs do esporte, tendo a experiência em uma super arena. Tivemos um feedback bem positivo de todos", declarou Giba Diniz, organizador do evento.