Olivinha exalta Flamengo e se mostra animado com final do NBB: ‘Aproveitar cada segundo’

Olivinha atua no Flamengo desde 2012 (Foto: Paula Reis /Flamengo)







Publicada em 31/05/2024 - 16:49 • Rio de Janeiro (RJ)

A carreira de Olivinha, histórico jogador de basquete do Flamengo, está próxima do seu capítulo final. No entanto, o ala-pivô de 41 anos se mostrou ansioso para disputa de sua última decisão com a camisa rubro-negra. O time carioca jogará sua décima final de NBB contra o Franca.

Olivinha, do Flamengo, possui mais de 7 mil pontos na história do NBB (Foto: Paula Reis /Flamengo)

- Tem um gosto especial sim, como acabou de falar, é a minha última final de NBB e eu vou aproveitar a cada segundo, já tô fazendo isso durante toda a temporada porque eu sabia que iria me aposentar no final. Então, eu curti todos os momentos e agora nessa final, que será bem especial realmente, porque vai ser a minha última da carreira como jogador de basquete. Aproveitar ao máximo, desfrutar ao máximo, colocar toda a minha energia ali dentro, para tentar ajudar o Flamengo a conquistar mais um título de NBB - disse, Olivinha, sobre disputar sua última final de NBB.

Olivinha é importante não só para a história do Flamengo, como do NBB como um todo. O camisa 16 acumula uma série de recordes na liga, como por exemplo: 7 mil pontos. Além disso, o "Deus da raça", como também ficou conhecido, está em busca de mais uma marca "redonda" para o currículo, uma vez que está a nove rebotes de completar 4 mil.

- Cara, sem dúvidas que é uma marca representativa, como você bem falou. Eu não ligo muito para esse tipo de coisa, pois estamos em um esporte coletivo e os números individuais ficam em segundo plano, na minha opinião. Eu não trabalho visando número, mas quando a gente chega numa marca dessas, realmente é bem significativa. Acho que ninguém chegou aos 4 mil, eu sou o primeiro com um pouquinho de vantagem sob o segundo colocado. Vou luta ao máximo para, no mínimo, pegar uns nove rebotes, ajudar o Flamengo, mas o principal, sem dúvida nenhuma, são as vitórias. Se eu não atingir a marca e sair com o título, pronto, fiz a minha parte e vou sair bem feliz com isso - afirmou, o jogador do Flamengo.

Essa será a última final de NBB da carreira de Olivinha - aos 41 anos, o jogador anunciou que irá se aposentar ao final da temporada. Após 12 anos vestindo a camisa do Flamengo, o jogador falou sobre a expectativa de disputar aquela que pode ser a última partida diante da torcida rubro-negra.

- É uma coisa que eu não esperava assim. Se eu fosse falar de uma despedida assim realmente, bem realista, gostaria que fosse de frente para a minha torcida mesmo. Mas, não vou reclama se for um 3 a 0 não, com todo respeito a equipe de Franca, claro. A gente vai fazer de tudo, mas se tiver que fechar a minha carreira em Franca, vai ser ótimo - completou, o ala-pivô.

Olivinha foi campeão da Copa Super 8 de 2024, com o Flamengo (Foto: Divulgação)

Flamengo e Franca farão as finais do NBB 2023-24. O primeiro jogo da série será no Maracanãzinho, neste sábado (01), às 11h. Os dois jogos seguintes acontecerão na casa do Franca, nos dias 06/06 e 08/06. O time paulista é o atual campeão da liga e busca o terceiro título, enquanto o rubro-negro carioca quer o oitavo troféu.