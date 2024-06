Brasileiras comemoram ponto (Foto: Divulgação / FIVB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/06/2024 - 08:00 • Hong Kong (CHI)

O Brasil quer continuar mantendo os seus 100% de aproveitamento na Liga das Nações de Voleibol Feminino. A próxima adversária das brasileiras é a Polônia, líder do grupo. E nesta partida, vale a liderança no grupo.

As seleções estão com a mesma quantidade de jogos e vitórias — oito — a única coisa que difere as equipes são a quantidade de sets perdidos. As polonesas possuem apenas duas e as brasileiras, sete.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Para o Brasil conquistar a liderança do grupo da VNL, ele precisa vencer sem a Polônia levar nenhum set. Já que as adversárias estão no topo da tabela, pois não disputaram nenhum tie-break nas mesmas oito partidas disputadas. Diferentemente das brasileiras, que levaram dois jogos para o quinto set, contra o Japão e contra a Itália, ambos na segunda semana, realizada em Macau.

(Foto: Divulgação / FIVB)

A Seleção segue invicta na competição, com sete vitórias em sete partidas. Os quatro primeiros triunfos foram no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e os quatro seguintes na China. O duelo mais recente foi contra a Tailândia, vencido por 3 sets a 0 (parciais de 25-22, 25-14 e 25-17).