Mas a razão do teste foi oferecer para as equipes a chance de colocar na pista o carro desta temporada, já com a configuração nova. Os carros da Indy, desde a primeira corrida de 2024, em St Petersburg, terão a configuração de freio e câmbio para receber os motores híbridos, que estrearão na segunda metade do calendário do NTT IndyCar Series, mais exatamente após a Indy 500.