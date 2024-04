Norris resiste ao mau tempo e conquista pole position da corrida sprint da China

Lando Norris, da McLaren, após a terminar na primeira posição da classificação para sprint na China. (Foto: Pedro Pardo / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 19/04/2024 - 12:07 • Rio de Janeiro (RJ)

Lando Norris resistiu ao ‘sabão’ que virou a pista da China por conta da chuva e conquistou a pole-position para a corrida sprint - a primeira da temporada 2024 da Fórmula 1. O britânico fez o melhor tempo na classificação da prova curta, realizada nesta sexta-feira (19).

A chuva esperada para o TL caiu com força entre o SQ1 e o SQ2. E se o asfalto não tinha exatamente a aderência esperada, mas não estava de todo ruim, a água transformou a pista em um sabão. Com isso, o objetivo dos pilotos passou a ser segurar o carro dentro das linhas.

E foi um festival de rodadas e escapadas. Ninguém ficou livre dos erros, incluindo Verstappen, que não conseguia tempo registrado por conta das voltas deletadas por "excesso de limites de pista".

Na reta final, Lewis Hamilton assumiu a liderança e parecia com a posição de honra garantida, mas Norris veio e melhorou a marca. De início, porém, a direção de prova anulou a volta do britânico, mas consertou o erro e devolveu o tempo de 1min57s940 ao piloto da McLaren.

Confira como foi a classificação da corrida sprint em Xangai:

Se o único treino livre do fim de semana deixou mais dúvidas do que certezas - não apenas pela liderança de Lance Stroll - mas também pela presença da dupla da Haas, Esteban Ocon e Bottas entre os dez primeiros, o TL1 também surpreendeu. A chuva prometida para resolveu cair, ainda que leve, logo após a sessão. E apesar de não ter comprometido por ora o uso dos pneus slicks, foi o suficiente para deixar as condições do asfalto ainda mais complicadas e criar uma tensão no ar, pois a previsão era de mais água.

SQ1: Alpine mantém calvário enquanto gramado pega fogo de novo!

Com 20°C de temperatura ambiente, 28°C no asfalto e 34% de umidade relativa do ar, os pilotos partiram com os pneus médios para o SQ1, conforme determinado pelo regulamento. Após as primeiras tentativas, Verstappen assumiu a liderança com 1min36s456, porém Pérez foi ainda melhor e virou 1min36s110. O mexicano ganhou no último setor, enquanto Max garantia o tempo mais rápido no trecho intermediário de Xangai.

Na parte debaixo, caíam fora Alexander Albon, George Russell, Ocon, Logan Sargeant e Yuki Tsunoda. O tailandês abriu mais um giro rápido com menos de 1min na regressiva, mas passou 0s1 acima no setor 1. No 2, perdeu ainda mais tempo, não melhorando a própria marca e sendo o primeiro eliminado da shootout.

Russell também veio no embalo e arrancou uma 12ª colocação, empurrando Pierre Gasly para fora da segunda parte da sessão. E foi isso, pois ninguém mais do fundo do pelotão conseguiu melhorar volta. Destaque para a dupla da Alpine, com carros diferentes por conta das atualizações no bólido de Esteban, porém sem sucesso; Tsunoda, que tem feito boas classificações na temporada; e para o fogo! — ele mesmo, que simplesmente voltou a consumir o gramado no finalzinho da atividade, agora na curva 5.

SQ2: Chuva cai e atrapalha volta de Russell, e Zhou avança

Por conta do novo incidente, o início do SQ2 começou com atraso, o que aumentou ainda mais a preocupação com a chuva. A transmissão já avisava que o temporal cairia para valer em poucos minutos, mas já era possível notar o movimento costumeiro das arquibancadas buscando capas de chuva enquanto o céu ficava cada vez mais carregado.

Foi o suficiente para o engarrafamento na saída do pit-lane se formar. Os carros da Haas, por exemplo, tentavam de todas as formas um espacinho, mas tal qual a hora do rush em cidade grande, não teve vez. Melhor para os carros da McLaren, que puxaram a fila. E mais ainda Norris, que estabeleceu 1min36s047 como tempo a ser batido.

Piastri, então, foi ainda melhor e virou abaixo de 1min35s8, sustentando a liderança até ser superado por Charles Leclerc, que virou 1min35s711. Só que Verstappen, para variar, foi mais rápido e cravou 1min35s606. Pérez colocou-se em terceiro, com Piastri, Norris, Sainz, Bottas, Alonso, Hamilton e Zhou passando para a parte final. Russell, o duo da Haas, Daniel Ricciardo e Stroll eram os que caíam fora até então.

Com o aviso de chuva iminente, o representante da Mercedes tentou emendar mais uma volta rápida, mas não deu tempo: dessa vez, a chuva veio com vontade, acabando com qualquer chance do britânico e dos outros que já estavam do 11º para baixo.

SQ3: Norris segura carro e termina na pole

O trânsito à la Avenida Brasil voltou a se formar na saída dos boxes. Agora, todos devidamente calçados com os intermediários, mas já na volta de instalação, Leclerc perdeu o controle do carro e bateu, enquanto Norris ‘sambava’ no asfalto fazendo o possível para se manter no traçado.

O piloto da Ferrari conseguiu retornar e levar o carro aos boxes, evitando uma paralisação. Mas condições eram tão precárias que até Verstappen, que raramente erra, não conseguiu evitar a escapada.