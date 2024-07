Norris muda tom ao falar sobre embate com Verstappen na F1

Grandes amigos, Verstappen e Norris se desentenderam após batida na Áustria (Foto: Joe Klamar / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 04/07/2024 - 10:04 • Rio de Janeiro

Depois de declarar que faria tudo de novo no confronto que terminou na batida com Max Verstappen no GP da Áustria, Lando Norris mudou o tom e afirmou que “quer ter certeza” de que isso será evitado daqui para frente na Fórmula 1. O britânico ainda confirmou que trocou mensagens com o neerlandês e que também irão conversar pessoalmente na Inglaterra.

Norris e Verstappen duelavam pela vitória na corrida austríaca quando, na volta 64 de 71, o piloto da McLaren foi para mais uma tentativa de ultrapassagem e Max, claro, não tirou o pé. O toque foi inevitável, com ambos tendo de ir aos boxes por conta dos pneus furados. Só que o #1 da Red Bull ainda ficou trancando Norris na pista mesmo com a borracha arrebentada.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O pós-GP foi um festival de trocas de acusações, com Norris dizendo que a amizade dependeria do reconhecimento de culpa de Verstappen no incidente. O tricampeão, por sua vez, manteve-se convicto de que não havia feito nada de errado.

Baixada a poeira, Norris falou com o site da emissora britânica "BBC" que o objetivo daqui para frente é fazer com que a cena vista no Red Bull Ring não se repita. “

- Queremos disputas duras, os dois sabem disso. Mas definitivamente não queremos que as coisas terminem como terminaram. Queremos ter certeza de que isso será evitado no futuro - enfatizou Lando.

Dias após a corrida, o piloto da McLaren ainda falou na fábrica da equipe inglesa que ele e Max haviam “trocado mensagens”, mas que teriam uma conversa mais clara.

- Vamos bater um papo, claro, porque é o correto a se fazer. Mas, fora isso, o que conversamos e como as coisas aconteceram ficam entre nós - contou.

➡️ Restam seis: como está o grid da F1 2025 após confirmação de Bearman na Haas

Em seguida, comentou que a expectativa é que o enrosco seja deixado para trás.

- Acho que sim, por conta do respeito que ainda temos um pelo outro, como já dissemos. Não vou deixar algo assim explodir tudo de repente - disse.

- Definitivamente, minha adrenalina provavelmente prevaleceu em alguns comentários. Não acho que tudo o que disse foi tão correto assim. Mas estava brigando por uma das minhas primeiras vitórias. Seria a minha segunda vitória. Para Max, a 60º. Portanto, o que significa para mim é muito diferente do que significa para ele - continuou.

- Claro que vou ficar chateado e talvez dizer algumas coisas que não são corretas ou que eu gostaria que fossem ditas, mas vamos ficar bem - encerrou.