Newey incomoda Ferrari com pedida alta e esfria negociação para F1 2025

Escrito por Grande Premio • Publicada em 16/07/2024 - 15:46 • Rio de Janeiro (RJ)

A Ferrari teria esfriado seu interesse em contratar o ex-diretor técnico da Red Bull Adrian Newey, após o engenheiro-projetista pedir um salário considerado alto pela equipe italiana. Desde que anunciou a saída da equipe austríaca, Newey é desejado pelas principais equipes do grid da Fórmula 1, entre elas McLaren, Aston Martin e Ferrari. Porém, de acordo com a "BBC Sport", o interesse dos italianos, que sempre foi muito forte, esfriou nas últimas semanas.

A emissora reporta que o diretor executivo da Ferrari, Benedetto Vigna, está relutante em atender às exigências salariais de Newey e teme que o dirigente de 65 anos possa mudar a maneira como a equipe de Maranello opera. Fontes relataram que há preocupações dentro da Ferrari de que Newey possa exercer poder demais, o que faz com que uma mudança pareça improvável neste momento.

A corrida para contar com Newey, segundo a "BBC", hoje é liderada pela Aston Martin. O projetista disse que ainda não tem certeza de para onde irá, embora a McLaren e a Aston Martin sejam os principais interessados em sua contratação.

No último fim de semana, Newey esteve com a Red Bull no Festival de Goodwood, na Inglaterra, para comemorar os 20 anos de história da equipe austríaca na F1. Vários carros da equipe dos energéticos participaram da rampa de Goodwood, pilotados por Max Verstappen, Sergio Pérez, Daniel Ricciardo, Mark Webber, David Coulthard, Christian Klien, Hamda Al Qubaisi e o diretor da equipe, Christian Horner.

Além disso, o RB17, protótipo desenvolvido pela Red Bull, foi apresentado no evento. O hipercarro mudou significativamente desde o anúncio de sua criação, em junho de 2022. A principal mudança está no motor, um V10 de 4,5L ao invés de um motor V8 turbo inspirado na F1. Newey dividiu a produção junto à divisão de Tecnologias Avançadas da Red Bull.

Um dos melhores da história

Aos 65 anos, Newey é considerado por muitos como um dos melhores engenheiros projetistas da história da Fórmula 1. Logo após se formar na Inglaterra em 1980, Adrian teve o primeiro contato com esporte por meio da equipe idealizada pelos irmãos Fittipaldi na Fórmula 1, que teve no corpo técnico nomes de peso como o brasileiro Ricardo Divila e o britânico Harvey Postlethwaite. Mais tarde, em 1988, liderou um projeto mais competitivo na modesta equipe March, acompanhando a transição do time para Leyton House. Em 1991, se transferiu para a Williams, onde começou a ter a fama reconhecida pelos projetos que foram campeões mundiais em 1992, 1993 e 1996. Foi também pela esquadra de Grove onde passou pelo pior momento da carreira, com a morte de Ayrton Senna.

Em 1997, se transferiu para a McLaren, onde ajudou o time a quebrar um jejum de vitórias que durava havia quatro anos. Na temporada seguinte, em 1998, viu Mika Häkkinen levantar o primeiro título mundial da carreira, feito que se repetiu em 1999. Depois de uma tentativa frustrada de saída para a Jaguar em 2001, Newey desembarcaria em Milton Keynes em 2006. Agora, a equipe já era Red Bull e trouxe o projetista a preço de ouro. Com ele, veio o tetracampeonato de Sebastian Vettel entre 2010 e 2013, além da atual sequência de títulos de Max Verstappen, entre 2021 e 2023.

A Fórmula 1 volta à ação neste final de semana com o GP da Hungria, entre os dias 19 e 21 de julho no Hungaroring.