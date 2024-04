NBA: Klay Thompson fala sobre polêmicas envolvendo Draymond Green

Klay Thompson e Draymond Green atuam juntos há mais de uma década (Foto: THEARON W. HENDERSON / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 09/04/2024 - 10:55 • Rio de Janeiro (RJ)

Klay Thompson, companheiro de longa data de Draymond Green no Golden State Warriors, ofereceu a sua visão sobre as ejeções e suspensões constantes do ala-pivô durante participação no "The Draymond Green Show", podcast comandado pelo próprio Green. O atleta pediu ao amigo para ser honesto ao comentar o tema.

Thompson não hesitou em reconhecer as virtudes de Green como um atleta dedicado e uma peça central para o sucesso dos Warriors. “Você é um jogador à moda antiga”, disse Thompson, destacando a mudança na mentalidade e na forma como o basquete é jogado atualmente em comparação com décadas passadas.

Thompson expandiu sua visão ao reconhecer a importância de Green não apenas para a dinâmica do time, mas também para o moral da equipe: “Quando você não está lá, é como se faltasse um pedaço de nós”. Ele explicou como a ausência de Green afeta a confiança e o desempenho da equipe, pois os adversários muitas vezes se sentem encorajados pela falta do “enforcer” dos Warriors.

Thompson articulou a dualidade desse impacto, expressando decepção pelas ações de Green, mas também reiterando o apoio inabalável a ele. “Nos dói”, disse Thompson, falando sobre como esses incidentes afetam o time. Contudo, ele também sublinhou a importância de olhar para frente e superar esses desafios juntos, como uma equipe unida.