NBA: Jrue Holiday revela não ter gostado de atitude do Bucks e ‘joga tudo no ventilador’

Atualmente no Boston Celtics, Holiday defendeu os Bucks entre 2020 e 2023 (Foto: STACY REVERE / AFP)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 27/03/2024 - 12:21 • Rio de Janeiro (RJ)

Jrue Holiday foi o participante do podcast “The Draymond Green show”, do jogador do Golden State Warriors, na última terça-feira (26). O astro do Boston Celtics falou, principalmente, sobre como se sentiu ao ser um dos pilares na troca que culminou na ida de Damian Lillard para o Milwaukee Bucks.

- Para mim, foi um choque quando aconteceu. Eu estava cochilando. Sabe quando você tira uma soneca boa na parte da tarde? Então, era isso. O GM Jon Horst me ligou do nada. Eu nem atendi em um primeiro momento, pensei que não seria problema retornar depois. Mas aí, dois minutos depois, foi o meu agente quem ligou - começou Holiday.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O armador de 33 anos reforçou que só descobriu da negociação após ela se concretizar. Na sequência, ele explicou que Horst o ligou novamente para explicar toda a situação.

- Ele me disse na lata que eu havia sido trocado para o Blazers. O negócio por Damian Lillard e tudo mais. Então, ele me disse que era melhor falar com Jon. Eu estava meio em choque. Então, chegou uma mensagem no meu celular que veio de Horst, explicando os motivos, o que nós oferecemos para eles e o porquê disso me envolver. Enfim, meio que descobri que fui trocado na hora mesmo - completou.

➡️ Milwaukee Bucks pode ter barca de saídas com 9 jogadores

Holiday afirma que entende como funciona a liga, mas revela uma certa mágoa com o Bucks, especialmente por não haver qualquer explicação sobre o negócio.

- É claro que não foi legal para mim quando aconteceu. Eu estaria mentindo se dissesse isso. Não tenho problema em admitir que fiquei magoado com tudo isso. Eu sei que a NBA é no fim um grande negócio, porém, eu não sou um qualquer para a franquia sabe? Eu fui campeão lá. Portanto foi difícil entender. Não precisava sei lá, me dar um relatório do que eles queriam. Mas ao menos me avisar, umas 24 horas antes. Você fica meio sem chão. No entanto, é assim que as trocas funcionam - apontou.

Ainda na offseason Jrue Holiday se transferiu para o Boston Celtics, que hoje é o principal time da Conferência Leste da NBA. Em 61 jogos nesta temporada, o armador acumula médias de 12.1 pontos, 5.4 rebotes e 4.9 assistências.