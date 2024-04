NBA faz anúncio e confirma mais um prêmio para Stephen Curry

Stephen Curry coloca mais um prêmio na coleção (Foto: Noah Graham / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 26/04/2024 - 10:46 • Rio de Janeiro (RJ)

Apesar do Golden State Warriors não ter feito a melhor das temporadas na NBA, Stephen Curry adicionou mais um troféu à coleção. O astro venceu o prêmio Jerry West de Jogador Mais Deciviso (famoso Clutch). Curry superou a concorrência de DeMar DeRozan, do Bulls, e Shai Gilgeous-Alexander, do Thunder, para levar a honraria.

Ao total, 100 jornalistas e outros profissionais de imprensa votaram para definir o ganhador. O armador do Warriors recebeu um total de 45 votos, ficando com 298 pontos. DeRozan ficou em segundo lugar, com 272 pontos. Por fim, Gilgeous-Alexander obteve 160 pontos, terminando em terceiro.

Curry foi, de longe, o principal jogador de Golden State nesta temporada. Em alguns momentos, se falava, inclusive, de uma dependência da equipe ao jogador. Quando ausente, eram poucas vitórias. Prova disso é que o armador liderou a liga no quesito “pontos nos minutos finais”.

Foi graças ao camisa 30 que o Warriors conquistou vários triunfos e, com isso, conseguiu ao menos uma vaga no play-in desta temporada, onde posteriormente caiu diante do Sacramento Kings.

No total, em 74 partidas, Stephen Curry obteve médias de 26.4 pontos, 5.1 assistências e 4.5 rebotes. Além disso, contribuiu com um acerto de 49.6% das tentativas gerais e 45.7% em bolas de três pontos.

A conquista do “Clutch” aumenta ainda mais a lista de troféus do astro, que já venceu a NBA em quatro oportunidades e foi MVP duas vezes. Aos 36 anos, a ideia da franquia é justamente construir um elenco em seu entorno para maximizar a carreira do astro.