Mercedes vê avanço ‘como dos velhos tempos’, mas prega ‘não se deixar levar’ na F1

Publicada em 17/07/2024

A Mercedes vive estado de graça. Após duas vitórias seguidas e a chegada para brigar com Red Bull e McLaren no topo da Fórmula 1, algo que não conseguia fazer desde a introdução das novas regras, em 2022, a situação é de ânimo. A equipe enxerga que as informações obtidas no planejamento e produção de atualizações se traduzem para as pistas. Algo que acontecia nos anos de título.

Toto Wolff, chefe da Mercedes, destacou que a equipe encontrou a direção certa na qual precisa evoluir o carro. Era dessa maneira que acontecia entre 2014 e 2021, quando conquistou oito Mundiais de Construtores seguidos.

“Quando você olha para a situação há cinco corridas, vê que não brigávamos nem por pódio e parecia num terceiro ano de não-performance”, afirmou em entrevista ao portal neerlandês RacingNews365.

“Aí, as coisas deram certo e tudo passou a fazer sentido. Os resultados da direção de desenvolvimento que assumimos agora são como nos velhos tempos. Estamos encontrando desempenho, colocando no carro e traduzindo em tempo de volta. Não foi o caso nos últimos dois anos”, continuou.

Mesmo assim, pediu calma. É boa notícia, mas a equipe não pode colocar a carroça na frente dos bois.

“Temos mais por vir no que diz respeito ao desempenho. Teremos as atualizações em Budapeste e Spa, mas, por outro lado, não devemos nos deixar levar”, completou. O chefe da Mercedes também já foi claro: a equipe não será capaz de brigar por vitória em todas as pistas.

A Fórmula 1 volta à ação neste fim de semana com o GP da Hungria entre os dias 19 e 21 de julho no Hungaroring.