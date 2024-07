Toto Wolff, chefe da Mercedes (Foto: Mercedes)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 17/07/2024 - 13:12 • Rio de Janeiro (RJ)

A Mercedes vive grande fase e vem de duas vitórias nas últimas duas corridas da Fórmula 1, mas o chefe Toto Wolff acredita que esse momento deve chegar ao fim em breve. Com o esporte caminhando para o GP da Hungria, o dirigente destacou que o circuito de Hungaroring tem características muito diferentes em relação ao Red Bull Ring e a Silverstone. Por isso, o W15 não deve se colocar no topo.

Apesar de ter começado a temporada brigando pelo quarto lugar no Mundial de Construtores com a Aston Martin, a Mercedes deu um salto de performance a partir do GP do Canadá e, desde então, se colocou como uma verdadeira postulante ao pódio e ainda venceu os GPs da Áustria e da Inglaterra. Wolff, no entanto, conteve as expectativas para a etapa na Hungria.

— Vamos para as próximas duas corridas com ímpeto. Continuamos a progredir com o W15 nas últimas corridas e graças a isso tivemos bons resultados na Áustria e em Silverstone. No entanto, sabemos que ainda não temos um carro que possa lutar por vitórias todo fim de semana — destacou o dirigente da Mercedes.

Apesar de não ver a Mercedes como uma potência na Hungria, Toto Wolff destacou que o circuito de Hungaroring vai ser um bom momento para o W15 mostrar como se comporta em trechos sinuosos e de baixa velocidade.

— O Hungaroring é uma pista bem diferente das últimas que corremos. Ao contrário de Silverstone, ele apresenta muitas seções apertadas e sinuosas, com apenas uma reta significativa. No entanto, ele também contém algumas curvas de alta velocidade. Portanto, vai ser bom para avaliar o ganho que obtivemos em todos os tipos de curvas — apontou Wolff.

— Entramos no fim de semana focados em fazer o melhor trabalho que podemos. Esperamos manter essa trajetória positiva e terminar a primeira metade da temporada o mais forte possível — finalizou o chefe da Mercedes.

A Fórmula 1 volta à ação neste final de semana com o GP da Hungria entre os dias 19 e 21 de julho no Hungaroring.