McLaren critica fala “inapropriada” de Horner e vê Red Bull “com medo de Verstappen”

Nas vésperas do GP da Hungria, onde mais um duelo intenso é esperado entre McLaren e Red Bull, Zak Brown, CEO do time de Woking, decidiu cutucar os taurinos ao relembrar o acidente entre Lando Norris e Max Verstappen no GP da Áustria, há quase 20 dias. De acordo com o empresário, a atitude da equipe austríaca em não reconhecer os erros cometidos pelo neerlandês durante as disputas de pista demonstra um certo “medo” por parte de Christian Horner.

Na ocasião, o #4 da escuderia comandada por Andrea Stella tinha mais ritmo do que o tricampeão e partiu para o ataque quando restavam apenas algumas voltas para o fim da etapa no Red Bull Ring. Após três tentativas, o choque entre os pilotos foi inevitável. Norris tentou a ultrapassagem por fora, mas foi fechado por Verstappen, gerando um toque. Ambos sofreram com furos de pneu, e embora o companheiro de Oscar Piastri tenha abandonado, o dono do RB20 #1 foi capaz de voltar à pista e cruzar a linha de chegada na quinta posição, ampliando a vantagem na liderança do Mundial de Pilotos.

Ainda que os comissários da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) tenham considerado Max como o grande culpado, acrescentando 10s ao tempo final de prova e punindo o neerlandês com dois pontos na superlicença, Horner não concordou muito com a decisão, afirmando que Lando teria propositalmente causado o acidente com o colega de Sergio Pérez.

Antes de desembarcar no circuito de Hungaroring para acompanhar a 13ª etapa da temporada 2024 da Fórmula 1, no próximo fim de semana, Brown questionou a atitude da esquadra dos energéticos de nunca reconhecer os erros do tricampeão, mas, pelo contrário, de sempre culpar os adversários. “Parece que a Red Bull está com medo de Max”, disse o norte-americano em uma entrevista ao jornal britânico The Independent.

“Somos muito honestos com nossos pilotos. Se ninguém lhe disser que o que ele [Verstappen] fez não estava dentro das regras, por que ele deveria pensar o contrário?”, questionou. “Mas ouvir Christian falando no rádio e realmente apontando para Lando como sendo o responsável pelo problema — quem você está tentando enganar? Todo mundo viu. As regras são muito claras — você tem de deixar a largura de um carro. E ele não deixou. Horner ter dito qualquer coisa pareceu totalmente inapropriado”, criticou Zak.

(Foto: MAX SLOVENCIK / APA / AFP)

O CEO da McLaren deixou claro que tenta evitar polêmicas, mas que não consegue ficar em silêncio em determinados assuntos, principalmente quando o chefe da Red Bull está envolvido, já que ambos pensam de maneira diferente na maior parte do tempo. “Eu só respondo às coisas quando acho que elas não estão certas. Falo sobre problemas. Parece que tenho mais problemas com ele [Christian] do que com qualquer outro, porque ele diz e faz coisas que eu acredito serem erradas”, apontou.

Desta forma, Brown aproveitou a oportunidade para elogiar a mentalidade que Stella está implementando na McLaren desde que chegou, no início da temporada passada. “Andrea fez um excelente trabalho ao definir uma direção clara e colocar a equipe em uma mentalidade de apenas fazer incrementalmente melhor a cada dia. Aprender com os erros e aceitá-los, em vez de culpar outra pessoa”, finalizou.

A Fórmula 1 volta às pistas no Hungaroring neste final de semana para o GP da Hungria, entre os dias 19 e 21 de julho.