Maracanãzinho recebe campeonato de Crossfit pela primeira vez na história

Evento fitness acontece no final de semana dos dias 4 e 5 de maio







Escrito por Lance! • Publicada em 30/04/2024 - 22:41 • Rio de Janeiro (RJ)

Neste sábado (4) acontece o primeiro campeonato de Crossfit da história a ser realizado no Maracanãzinho, um dos ginásios poliesportivos mais importantes do mundo. O "Maraca Games", nome oficial da competição, vai até o domingo (5). O evento conta com apoio da Secretaria Estadual do Esporte e terá um complexo de ações sociais acontecendo em simultâneo nos arredores do campeonato.

A organização estima que o ginásio deve receber em torno de 1000 atletas competidores e 2000 pessoas participando das ações sociais. As ativações de viés social vão incluir corte de cabelo, emissão de documentos, assessoria jurídica e outros auxílios.

Como apoio à estrutura, o evento contará com mais de 20 stands de expositores com alimentação, bebidas, produtos e serviços relacionados ao esporte. A expectativa total de pessoas com a rotatividade de um dia fica em torno de 6000. A arena de competições tem 400 metros quadrados.

Nesta primeira edição, os 1000 atletas esperados competirão em 4 níveis - estreantes, scale, intermediário e RX . O objetivo é abranger desde os iniciantes no esporte, promovendo o fomento e a inclusão na modalidade, até os atletas que já competem em alto nível no cenário nacional. A competição também contará com a participação de atletas master e atletas adaptados.