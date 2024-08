Luisa Stefani e Schuurs batem Kalinskaya e Boulter e vão às oitavas no US Open

Luisa Stefani, de frente, e Schuurs, de costas (Foto: Dustin Satloff/USTA)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 30/08/2024 - 17:31 • Nova York (EUA)

A dupla formada pela paulistana Luisa Stefani e a holandesa Demi Schuurs está nas oitavas de final após superar a britânica Katie Boulter e a russa Anna Kalinskaya. A parceria precisou de um pouco mais de duas horas para fechar o placar em 7/6 (10-8) e 7/6 (7-5).

A partida foi marcada por oscilação das duplas, que abriram o jogo trocando quebras nos três primeiros games. A parceria da britânica abriu 3/1 e foi administrando até que Kalinskaya, sacando para o set, sentiu a pressão, viu Schuurs trabalhar com muita consistência na defesa, a brasileira brilhar na rede e foi quebrada no 10º game.

Com tudo igual, a disputa foi para o tiebreak, que foi marcado pela consistência das duas duplas. Stefani e Schuurs salvaram três setpoints e definiram o primeiro set com bela bola na rede de Stefani.

Na segunda etapa, o set voltou a ser aberto com troca de quebras nos dois primeiros games e a vantagem veio para Boulter e Kalinskaya, que abriram 4/1 com quebra no 4º game, trabalhando bem buscando bolas cruzadas. A dupla da brasileira não se rendeu e foi buscar, devolveu a quebra no 7º game, voltou a ser quebrada no 8º e virou a parcial com nova quebra no 9º game, com Stefani sólida, com voleio na rede, e no 11º game, com belíssima paralela de Schuurs. Sacando para o jogo, a holandesa foi consistente, mas viu as rivais não desistirem, salvarem três matchpoints e com belíssima paralela de Kalinskaya converteram a quebra e forçaram um novo tiebreak.

Nele, um voleio de Luisa Stefani abriu com mini-quebra, devolvida na sequência por bela devolução de Kalinskaya. O jogo seguiu nesta toada, com as tenistas jogando agressivas e tocando mini-quebras nos primeiros seis pontos. Elas definiram a vitória em belíssima bola cruzada da holandesa.

Em busca de vaga na semifinal, a dupla da brasileira encara as americanas Sofia Kenin e Bethanie Mattek Sands, cabeças de chave 9. Sands já foi número 1 do mundo.