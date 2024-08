Larissa Pacheco acredita que luta com Cyborg será histórica para o MMA

Larissa Pacheco e Cris Cyborg irão se enfrentar no PFL Super Fight (Foto: PFL)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 14:57 • Rio de Janeiro (RJ)

Larissa Pacheco e Cris Cyborg irão se enfrentar no dia 19 de outubro, em Riad, na Arábia Saudita, pelo PFL Super Fight. A atual bicampeã da Professional Fighters League, em entrevista ao canal “Combate”, acredita que a luta vai entrar para a história do MMA.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— A gente faz isso com muita qualidade e acredito até que mais. A gente se entrega de um jeito que os caras não se entregam, mesmo perdendo. Então, eu acho que vai dar um estouro novamente. Eu acredito que vai ser uma luta que vai entrar pra história do MMA — explicou Larissa.

Larissa soma 23 vitórias e apenas tres derrotas (Foto: PFL)

Pacheco ficou fora do torneio desta temporada para enfrentar uma das adversárias mais duras até aqui. A número dois do ranking mundial no peso de 66 kg, a lutadora afirma que seu combate com Cyborg será marcado por bastante trocação. Além disso, acredita que pelas características de ambas atletas, o encontro no cage da PFL causará um novo “boom” no MMA feminino.

— Eu acredito que é muito parecido com o dela. Nós somos atletas agressivas, que andam para frente, que não correm de porrada, que não pensam muito na hora de fazer as coisas, só vai lá e faz. Então assim, vai dar um boom de novo para o MMA feminino. Para mostrar que não são só os homens que fazem isso com qualidade. — disse Larissa.

Larissa, nos mais de 10 anos de carreira, soma 23 vitórias e apenas três derrotas. Além do cartel recheado de vitórias, a brasileira ficou conhecida por ser a primeira mulher a única mulher a conquistar dois cinturões em categorias diferentes (peso-leve e peso-pena) da PFL.

Já Cyborg, é uma das principais figuras femininas na história do MMA. Além das conquistas do UFC, a atual campeã peso-pena do Bellator soma 27 vitórias e dois reveses nos seus quase 20 anos de carreira profissional.