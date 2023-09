Julian Somodí, comandante do Katara, comemorou o triunfo e enalteceu a competição: "Compartilhamos a festa com os brasileiros, tivemos brasileiros no barco, velejamos bem e tudo aconteceu. A equipe foi a fórmula do êxito com o André Mirsky e o Klaus Gonçalves e isso funcionou muito bem".



André Mirsky comentou a importância do conhecimento da Baía da Ribeira. Ele começou a navegar com seu pai, Sérgio, justo no local. Sérgio foi considerado o maior Fita Azul (aquele barco que cruza em primeiro lugar a linha de chegada) da história da Vela brasileira: "Estávamos com uma equipe muito sólida. Parabéns ao Julian que conseguiu juntar vários talentos, então tínhamos trimmers excelentes, Julian muito bom no leme. Meu trabalho ficou mais fácil. Fomos muito consistentes nos contra-ventos, deveríamos estar uns cinco, seis minutos atrás, mas estávamos juntos e às vezes até na frente e aí começávamos muito bem nas regatas e administramos bem o campeonato. Hoje era segurar a ansiedade, com um sexto já estava terminado, e fizemos um terceiro depois de uma largada difícil e a última ganhamos de ponta a ponta".