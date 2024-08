Juiz que apitou derrota de brasileira nas Olimpíadas é afastado por suspeita de corrupção

Bia Ferreira foi derrotada por irlandesa na semifinal das Olimpíadas (Foto: MOHD RASFAN / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/08/2024 - 15:51 • Paris (FRA)

O árbitro de boxe Yermek Suiyenish, que apitou a derrota da brasileira Beatriz Ferreira nas Olimpíadas de Paris 2024, foi afastado por suspeita de corrupção. Além dele, está impedido de apitar o juiz Alisher Altayev. Ambos são do Cazaquistão. As informações são do jornal britânico "The Times".

Cada um dos juízes apitou pouco mais de 20 lutas durante os Jogos de Paris. Os dois foram afastados no dia 4 de agosto. Ainda segundo o periódico estrangeiro, um relatório enviado ao Comitê Olímpico Internacional (COI) antes das Olimpíadas apontava que Altayev tinha um "alto risco" para corrupção, enquanto Suiyenish era considerado "risco médio".

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As investigações apontam que outros nove juízes podem ter participado de atos de corrupção durante as Olimpíadas. A Federação Internacional de Boxe, no entanto, ainda não se manifestou sobre o caso.

➡️ Ginasta romena Ana Barbosu recebe medalha após recurso em pódio polêmico

Considerada uma das grandes favoritas ao ouro no esporte brasileiro, Beatriz Ferreira foi derrotada na semifinal da categoria até 60 kg em Paris. Ela perdeu o duelo com a irlandesa Kellie Harrington, que se tornou bicampeã olímpica, apitado pelo árbitro cazaque. Bia ficou com a medalha de bronze.