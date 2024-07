Jornalista revela motivo para Klay Thompson ter escolhido o Dallas Mavericks na NBA

Dallas Mavericks será a segunda equipe de Klay Thompson na carreira (Foto: Alex Goodlett / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 06/07/2024 - 12:32 • Rio de Janeiro (RJ)

Apesar de ofertas mais vantajosas tanto do ponto de vista financeiro quanto na duração contratual, Klay Thompson optou pelo Dallas Mavericks. O motivo disso, segundo o jornalista Adrian Wojnarowski, da "ESPN", foram as maiores possibilidades de título da NBA.

O Mavs, neste momento, se encontra com mais chances do que o Los Angeles Lakers, por exemplo, uma das franquias que fez proposta por Thompson. Enquanto a equipe de Dallas chegou à final da última temporada da NBA, na qual foi derrotada pelo Boston Celtics, o time de LeBron James perdeu na primeira rodada dos playoffs para o Denver Nuggets.

Por outro lado, o site “Basket Session” aponta que, apesar da oferta do Mavs ser inferior em relação a outras, o sistema tributário do Texas é um dos mais favoráveis dos EUA, ou seja, o jogador não terá que pagar impostos astronômicos, o que é vantajoso financeiramente.

Saída do Golden State Warriors

Thompson tentou chegar a um acordo com o Golden State Warriors para permanecer, mas não houve um denominador comum entre as partes. Segundo a imprensa norte-americana, o grande fator foi a duração do contrato. Dessa forma, uma trajetória de 13 temporadas com quatro títulos da NBA chegou ao fim.

Agora, fica a ansiedade do torcedor para assistir a Klay Thompson, Luka Doncic e Kyrie Irving no Dallas Mavericks em 2024-25. A equipe certamente se posiciona entre as principais favoritas a conquistar a NBA na temporada que está por vir.