- Essa é uma prova diferente e provavelmente esse ano, principalmente a nova geração, me vê de uma forma mais frágil por eu ter perdido algumas provas no Brasil, por não ter tido os mesmos desempenhos internacionalmente que tive nos últimos anos. Bom, mas nem todas as temporadas são conforme planejado, esse ano as coisas saíram bastante dos meus planos, mas eu sempre consegui uma forma de reverter situações e me vejo nesse estágio no momento. Sinto que finalmente consegui fazer uma boa sequência de treinos, finalmente consegui trabalhar com uma carga boa na minha preparação e espero conseguir entregar isso que eu construí no Campeonato Brasileiro, tanto no Short Track, quanto no XCO, e defender assim meu título em ambas disciplinas, esse é meu maior objetivo - finalizou o atleta.