Guilherme Costa, o "Cachorrão", conquistou a sua vaga na final dos 200m livre no Mundial de Esportes Aquáticos, em Doha, no Catar, nesta segunda-feira (12). O brasileiro ficou em terceiro lugar em sua bateria com 1m46s06. É a melhor marcar do atleta, que também alcançou o índice olímpico para Paris 2024.