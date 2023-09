O Brasil terminou a participação no Grand Prix de Taekwondo, em Paris, na França, com uma medalha, a prata conquistada por Edival Pontes, o Netinho, na categoria até 68 kg. O lutador subiu ao pódio no sábado (2), penúltimo dia do torneio. Outros nomes como Milena Titoneli, Sandy Macedo e Maria Clara Pacheco participaram da competição, mas não conseguiram medalhar.