Fornecedora de material planeja contrato milionário com nova estrela do basquete

Caitlin Clark foi draftada pelo Indiana Fever (Foto: Andy Lyons / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 18/04/2024 - 11:16 • Rio de Janeiro (RJ)

Conhecida por fazer grandes acordos com jogadores de basquete, a Nike já tem planos para assinar com Caitlin Clark, um dos maiores destaques da NCAA e que agora vai atuar na WNBA. A informação é do portal “The Athletic”.

De acordo com os jornalistas Shams Charania, Mike Vorkunov e Ben Pickman, o possível acordo ultrapassa os R$ 50 milhões. Além disso, a jogadora deve ganhar um tênis exclusivo da marca. Por outro lado, o martelo ainda não foi batido e Clark também tem ofertas da Under Armour e Adidas.

A Nike, no entanto, deve ter prioridade. A fornecedora americana já era patrocinadora da jovem no basquete universitário. O contrato chegou ao fim após a disputa da competição, que terminou com o vice-campeonato da Universidade Iowa.

Apesar de não ter finalizado a temporada com chave de ouro, Caitlin se estabeleceu como o grande nome do torneio. A jogadora impulsionou recordes de audiência que, inclusive, superaram a NBA. Na grande final da NCAA, contra South Carolina, foram 18,9 milhões de espectadores.

Caitlin Clark foi vice-campeã da NCAA nesta temporada (Foto: Gregory Shamus/AFP)

O draft da WNBA, que fez de Clark a primeira escolha de geral por parte do Indiana Fever, também obteve números significativos. Foram quatro vezes mais visualizações em comparação ao ano passado, além de ter quebrado o recorde de 2004 como o draft mais assistido da história.

Por fim, espera-se que a jogadora consiga um dos negócios mais rentáveis com uma fornecedora de calçados. As reuniões entre as partes já acontecem há alguns meses. A jovem também já acumula acordos com outras marcas como Gatorade, State Farm e Panini.