Fórmula 1 nega GP de Chicago já em 2026 e crava: ‘Informação falsa’

Fórmula 1 descarta a presença do GP de Chicago no calendário da Fórmula 1 (Foto: Giuseppe Cacace / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 13/05/2024 - 14:26 • Rio de Janeiro (RJ)

Embora tenha registrado duas marcas em janeiro deste ano, a Fórmula 1 negou a informação que circula nas redes sociais, nesta segunda-feira (13), de que a cidade de Chicago já se prepara para receber a categoria na temporada 2026. A organização, inclusive, não pretende incluir a cidade no calendário pelos próximos anos.

Pela manhã, vários perfis começaram a replicar uma informação originalmente veiculada pela conta Fastest Pitstop. O texto dizia que o planejamento do circuito ainda estava em andamento, porém afirmava se tratar de uma corrida noturna para acontecer logo após o GP do Canadá. O anúncio oficial, segundo o perfil, seria feito “em breve”, já que o acordo estava assinado.

- O que está sendo relatado no momento é falso, nada foi assinado com a cidade de Chicago para o GP. Não há planos para que ele entre no calendário no futuro - assegurou um porta-voz da categoria.

A possibilidade de uma corrida em Chicago começou a ser especulada após a categoria, por meio da Formula One Licencing BV (responsável pela documentação de marcas e logotipos) registrar duas marcas no início de 2024: Formula 1 Chicago Grand Prix e Grand Prix Chicago. A informação foi confirmada pelo escritório de patentes dos Estados Unidos.

O GP de Chicago se juntaria ao de Miami, como os dois dos Estados Unidos no calendário da Fórmula 1 (Foto: Chandan Khanna / AFP)

O fato veio menos de um ano após a Nascar realizar a sua primeira corrida de rua no Grant Park, parque público localizado na cidade do estado de Illinois.

A atitude, no entanto, não indica necessariamente a chegada de um novo GP, podendo ser apenas uma medida de proteção. O vereador local Brian Hopkins, contudo, confirmou que houve conversas iniciais a respeito da realização de uma corrida no centro. O impasse foi a duração do possível acordo.

- Foi dito que a F1 precisa de um acordo de, no mínimo, 10 anos. E aparentemente isso não é negociável. A conversa com a cidade não passou disso - disse Hopkins ao Chicago Sun Times na ocasião.

A Fórmula 1 já conta com três praças nos Estados Unidos no atual calendário. Além do GP dos Estados Unidos, em Austin, a classe passa por Miami e também por Las Vegas — está última, corrida noturna que estreou no Mundial em 2023 e que é de responsabilidade do Liberty Media, grupo que gerencia a parte comercial da F1.

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, de 17 a 19 de maio, em Ímola, para o GP da Emília-Romanha.