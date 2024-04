Filho de Galvão Bueno sofre acidente e não corre Stock Car em Interlagos

Cacá Bueno do lado do carro (Foto: José Mário Dias)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/04/2024 - 00:22 • São Paulo (SP)

O pentacampeão da Stock Car Cacá Bueno sofreu um acidente nos treinos livres e, por conta disso, não poderá participar da etapa de Interlagos, que acontece neste final de semana.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O filho do Galvão Bueno sentiu fortes dores na coluna e foi conduzido para um hospital na capital paulista. Exames constataram a fratura de uma vértebra, que determinou o afastamento médico do piloto.

➡️ Joel Jota renuncia cargo de mentor do Time Brasil

- Foi tudo muito rápido, vi que a roda do carro se soltou e ele levantou bastante e logo que caiu no chão, já sem o amortecimento da roda e da suspensão, tive um impacto muito grande nas costas. Senti muitas dores e descobrimos na tomografia no hospital a fratura da vértebra T4, o que me impede de competir neste final de semana. É muito frustrante ficar de fora da etapa de Interlagos, uma das mais importantes do ano, e agora estou fazendo de tudo para voltar ao grid da Stock Car em Cascavel na etapa do próximo mês - detalhou Cacá Bueno sobre seu estado de saúde após o acidente.

Nas redes sociais, Galvão Bueno se manifestou sobre o acidente sofrido pelo seu filho e desejou a pronta recuperação do atleta.

- Meu filho, Cacá Bueno, multicampeão, orgulho do pai e da família, sofreu hoje um acidente nos treinos da Stock Car em Interlagos!! Força, Cacá Bueno!! Vai terminar tudo bem - disse o lendário narrador.