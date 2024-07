F1: Fittipaldi volta a guiar Haas em teste de pneus da Pirelli em Silverstone

Fittipaldi foi o último brasileiro a correr na Fórmula 1 (Foto: Divulgação / Haas)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 09/07/2024 - 16:28 • Rio de Janeiro (RJ)

Pietro Fittipaldi assumiu, nesta terça-feira (9), o comando do VF-24 da Haas em um teste de pneus em Silverstone, na Inglaterra. A sessão faz parte de uma série de avaliações que a Pirelli faz com as equipes para desenvolver os compostos para a temporada de 2025 da Fórmula 1.

O brasileiro atualmente compete na Indy pela RLL e estava em Mid-Ohio neste último final de semana para a nona etapa do campeonato. Depois de completar a etapa de 80 voltas na 24ª colocação, Fittipaldi, que é piloto reserva da Haas desde 2019 e competiu em dois GPs em 2020, viajou direto a Silverstone para a bateria de testes.

Nesta manhã no circuito britânico, quando o piloto brasileiro de 28 anos foi à pista, a chuva se fez presente mais uma vez, assim como foi no final de semana, no GP da Inglaterra.

Agora, depois de seu compromisso com a Haas, Fittipaldi volta a focar na Indy, onde compete na rodada dupla de Iowa neste final de semana, entre os dias 12 e 14 de julho.

As sessões de testes da Pirelli com a Haas na Inglaterra têm duração de dois dias e seguirão nesta terça-feira (10), com Oliver Bearman no volante. O atual piloto da Fórmula 2 foi anunciado no último final de semana como titular da equipe americana na temporada de 2025.

(Foto: Divulgação / Haas)

A Pirelli já está na fase final de desenvolvimento dos pneus para 2025 e passará a focar a partir de setembro nos compostos de 2026, quando a Fórmula 1 introduz o novo regulamento.