- Durante o ciclo olímpico dos jogos de Atenas, eu abri uma academia, as palestras já estavam rolando, eu já tinha uma facilidade com essa parte mais metodológica, até porque eu já fazia isso na época do esporte. Então, em 2004, quando encerrei minha participação olímpica, ficando em 12º lugar, eu já estava transacionado ali e essa transição foi muito dura, afinal, eu precisava encaixar dois trabalhos ali. E aí, quando você divide energia, você tem um custo a pagar - afirmou Gustavo.