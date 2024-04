Ex-jogador detona Jokic: ‘O pior MVP da NBA nos últimos 40 anos’

Ex-atleta DETONA Nikola Jokic: “O pior MVP da NBA nos últimos 40 anos”







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 05/04/2024 - 12:56 • Rio de Janeiro (RJ)

Nikola Jokic é um dos maiores destaques do Denver Nuggets e da NBA, mas nem por isso está livre de críticas. O ex-jogador Gilbert Arenas não poupou o pivô sérvio - que já faturou dois prêmios de MVP da liga - durante seu podcast "Gil’s Arena”.

- Nikola Jokic é, provavelmente, estatisticamente, quando a gente fala do jogo em geral, o pior vencedor do MVP da NBA. Então, ele é o pior vencedor do MVP nos últimos 40 anos. Quando você fala sobre MVP, seus times ficam no primeiro ou no segundo lugar. Quando eles vencem, então seus times são primeiro ou segundo - afirmou, Arenas.

Além disso, o ex-jogador também realizou uma comparação de Jokic com Michael Jordan. Para ele, Jordan é um verdadeiro exemplo de um MVP.

- Mas quando Michael Jordan venceu, seu time tinha a sétima melhor campanha da liga. Só que naquele ano, Jordan teve 35 pontos, seis assistências, cinco rebotes, três roubos de bola, venceu o prêmio de melhor defensor, foi o cestinha e liderou em roubos de bola. Aquilo era o MVP. Em um ano histórico, faz sentido. Aquilo fazia sentido - acrescentou, o ex-atleta.

Nikola Jokic conquistou a NBA na temporada 2022/23, pelo Denver Nuggets (Foto: Garrett Ellwood / AFP)

O ex-jogador ainda comentou que outros vencedores recentes do prêmio de MVP mereceram de fato levar troféu. Dentre os exemplos, Gilbert citou Russell Westbrook e Giannis Antetokounmpo como parâmetro de comparação.

- Quando Russell Westbrook venceu, seu time tinha a décima melhor campanha, mas era com triplo-duplo. Ele fez algo incrível. Era o décimo, mas ele fez algo que não acontecia desde Oscar Robertson. Quando Giannis Antetokounmpo estava vencendo, ele estava dominando tudo. Seu time era o primeiro, ele dominava desde o início até o fim da temporada nas duas vezes que venceu - finalizou.

Gilbert Arenas jogou na NBA entre 2001 e 2021 (Foto: Cooper Neill / AFP)

Jokic acumula médias de 26.5 pontos, 12.4 rebotes e 9.0 assistências, na atual temporada. Já o Nuggets é o segundo colocado no Oeste com um registro de 53-24.